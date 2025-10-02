Informações de Israel sobre flotilha não são confiáveis, diz Glauber

Nesse exato momento tem um grupo de parlamentares que estão reunidos com o ministro das relações exteriores e a nossa solicitação, a nossa reivindicação é de que de imediato todos os contatos sejam realizados para garantir, sim, a segurança tanto da deputada Luziene, quanto do ativista Tiago, quanto da vereadora Mari Contes, que está lá também, vereadora do município de Campinas, o companheiro Nico e todos aqueles e aquelas que estavam nas embarcações e que foram sequestrados pelo Estado de Israel, que sejam mantidos em segurança.

Glauber Braga

Braga também defende que a ação israelense viola normas internacionais e classifica a apreensão dos ativistas como sequestro, argumentando que a flotilha estava em águas internacionais no momento da interceptação.

A denúncia pública sobre o que está acontecendo e sobre esse sequestro, por que a gente designa sequestro, Fabíola? Porque eles estavam em águas internacionais. Israel não tinha legitimidade inclusive internacional para fazer com que eles estivessem nesse momento em seu poder. Então essa denúncia é fundamental e a gente espera que o governo brasileiro, além da manifestação já fez, utilize todos os mecanismos que estão à sua disposição para que esses brasileiros e aqueles também que são de outros países e que estão com eles nessa empreitada de ajuda humanitária sejam devidamente reconhecidos e mantidos em segurança.

Glauber Braga

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no