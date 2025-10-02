Sindicato ligado a irmão de Lula movimentou R$ 1,2 bi em 6 anos, diz site

Para o Coaf, esse tipo de movimentação dificulta "rastreamento" dos recursos. "Esse tipo de movimentação é considerado complexo, dada a dificuldade de rastreamento da origem primária dos recursos e da identificação dos beneficiários finais", explica o órgão, no documento.

Relatório revelou ainda que empresas de parentes de dirigentes do Sindnapi receberam R$ 8,2 milhões da entidade no período analisado. Os repasses foram feitos a companhias que têm como donos familiares do atual presidente da entidade, Milton Baptista de Souza Filho, o Milton Cavalo; e o ex-presidente João Batista Inocentini, o João Feio, morto em agosto de 2023.

Foram pagos R$ 3.199.696,45 ao escritório de advocacia do advogado Carlos Afonso Galleti Júnior. Segundo o Metrópoles, ele é genro de João Feio e casado com Tonia Galleti, filha do ex-dirigente, que também trabalha no Sindnapi como coordenadora jurídica.

Sindicato também desembolsou outros R$ 2.731.901,13 para a Gestora Eficiente Ltda. A empresa é propriedade de Carlos e da decoradora Daugliesi Giacomasi de Souza, mulher de Milton Cavalo. Ainda de acordo com o site, a empresa era responsável por processar as fichas dos aposentados e recebia "comissão" toda vez que um aposentado era descontado pelo Sindnapi.

Há pagamentos de R$ 2.294.879,68 à empresa Esférica Assessoria e Sistemas de Informática Ltda., que pertence a Carlos Eduardo Teixeira Júnior, casado com uma irmã de Tonia Galleti. Segundo pessoas com conhecimento do funcionamento do Sindnapi, a Esférica era responsável pelo sistema usado pelo sindicato para controlar os descontos dos aposentados.

Sindnapi foi citado em investigações da Polícia Federal que apura esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. O presidente do sindicato, Milton Baptista de Souza Filho, também é mencionado nas investigações. A entidade não foi alvo da Operação Sem Desconto, que apura o envolvimento de empresas e associações nas irregularidades, mas é investigada pela CPMI do INSS.