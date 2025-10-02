Mariana Sanches: 'Trump tem no shutdown desculpa pra demitir trabalhadores'

O presidente Donald Trump aproveita o shutdown para avançar cortes de funcionários federais e de verbas para estados democratas, segundo informações de Mariana Sanches, no UOL News, do Canal UOL.

Os Estados Unidos enfrentam paralisação do governo federal, após impasse no Congresso sobre o orçamento e subsídios do Obamacare, com cerca de 750 mil servidores afetados e cortes de serviços.