Deputado Binho Galinha, suspeito de chefiar milícia, se entrega ao MP da BA

O deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha (PRD-BA), se entregou hoje ao Ministério Público da Bahia.

O que aconteceu

Binho se entregou em Feira de Santana (BA). Ele e outras nove pessoas foram alvos da Operação Estado Anômico, deflagrada na manhã de quarta (1º) de forma integrada pelas forças de segurança do estado.

Deputado estava foragido. Após se entregar, Binho foi levado para Salvador, onde cumprirá prisão preventiva.