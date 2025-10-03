Cármen e Moraes votam contra recurso de Moro em ação sobre calúnia a Gilmar

Os ministros Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes foram contra um recurso da defesa do ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) que questionava a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que o transformou em réu em uma ação penal por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, também do STF.

O que aconteceu

O recurso está sob análise no plenário virtual da Primeira Turma. A relatora do caso é a ministra Cármen Lúcia, que votou para rejeitar os embargos apresentados pela defesa de Moro.

Ainda faltam votar outros três ministros da Turma. Os ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin têm até o final da próxima quinta-feira (10) para apresentarem seus votos. Se o recurso de Moro for rejeitado pela Turma, a ação penal contra ele continua no Supremo. Ele pode ser condenado ao final do processo.