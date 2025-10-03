Kataguiri: Centrão fez bolsonaristas de tontos em negociação da blindagem

O centrão utilizou os bolsonaristas como ponta de lança para aprovar a PEC da Blindagem, que não tinha nenhum interesse de freio em relação a abuso do Supremo, mas na realidade de proteger parlamentares que têm várias investigações de escândalos de corrupção correndo nesse momento.

Inclusive vários deputados bolsonaristas falam nos bastidores que eram contra o texto, que o texto é ruim, mas que eles estavam sendo chantageados para votar a anistia.

Deputado federal Kim Kataguiri (União-SP)

Para o deputado, não há chance do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF no julgamento da trama golpista, ser anistiado.

Primeiro eu não vejo nenhuma chance do Bolsonaro ser anistiado. E isso o Paulinho da Força [relator do PL da dosimetria] já tem deixado muito claro.

O deputado Paulinho da Força é um deputado notoriamente próximo de vários ministros do Supremo Tribunal Federal que não tem interesse que Bolsonaro seja anistiado.

Kataguiri critica a estratégia de negociação adotada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que entregaram seu apoio à PEC da Blindagem sem garantias concretas sobre a votação da anistia, perdendo instrumentos de pressão.