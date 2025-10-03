Daniela Lima: Chapa Tarcísio-Michelle é competitiva com união do centrão

São vários os entraves. É ver se de fato a família vai anuir com o fato de que Michelle seja a representante dos Bolsonaro nessa eventual chapa, e se essa costura será costurada e oficializada agora ou se deixará até mais adiante.

O problema de Tarcísio é que ele tem uma reeleição praticamente garantida no estado de São Paulo. A avaliação do governador é consistente e positiva, apesar das crises na segurança e, agora, das bebidas que se alastrou pelo país. A maioria da população aprova o exercício do mandato dele.

Tarcísio vai para uma reeleição em uma posição confortável, em um momento em que Lula está experimentando uma recuperação nas pesquisas que avaliam a gestão dele. O presidente da República encontrou uma boa onda e está conseguindo surfá-la. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima destaca que o centrão promete se unir caso Tarcísio seja candidato, mas questiona se essa unidade se manteria com Michelle na chapa.

O compromisso do centrão é de que, sendo Tarcísio de Freitas o candidato, haveria uma unificação em torno do nome dele. É preciso entender se com uma pessoa da família Bolsonaro essa unificação aconteceria também. Há uma ala dentro do centrão que resiste a manter a família Bolsonaro como esse farol da direita no Brasil. Daniela Lima, colunista do UOL

Para a colunista, Michelle Bolsonaro é o nome mais palatável da família para compor uma chapa competitiva, por reunir grupos conservadores e moderados.