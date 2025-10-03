Crises de soluços são mais intensas quando Bolsonaro se exalta, diz médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem tido crises de soluços que se intensificam quando ele se exalta. A informação foi confirmada ao UOL pelo médico Cláudio Birolini, que acompanha o ex-presidente.

O que aconteceu

Falar muito é outro fator para que crises se agravem. Nos momentos em que o problema fica mais forte, Bolsonaro costuma vomitar, o que ajuda a interromper os soluços, de acordo com Birolini.

"Estamos insistindo em tratamento medicamentoso para controle e profilaxia dessas crises", disse o médico. Segundo Birolini, não há uma causa definida para o problema.