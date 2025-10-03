Crises de soluços são mais intensas quando Bolsonaro se exalta, diz médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem tido crises de soluços que se intensificam quando ele se exalta. A informação foi confirmada ao UOL pelo médico Cláudio Birolini, que acompanha o ex-presidente.
O que aconteceu
Falar muito é outro fator para que crises se agravem. Nos momentos em que o problema fica mais forte, Bolsonaro costuma vomitar, o que ajuda a interromper os soluços, de acordo com Birolini.
"Estamos insistindo em tratamento medicamentoso para controle e profilaxia dessas crises", disse o médico. Segundo Birolini, não há uma causa definida para o problema.
Médico foi à casa de Bolsonaro na segunda-feira (29). Na ocasião, o ex-presidente "teve uma crise mais intensa de soluços", segundo Birolini.
Profissional acompanha o ex-presidente desde cirurgia abdominal, em abril. Ele anunciou a retirada de um câncer de pele de Bolsonaro, em setembro.
Complicações ainda são consequências da facada. Durante a campanha de 2018, Bolsonaro foi esfaqueado na barriga durante uma caminhada em Juiz de Fora (MG). Desde então, ele sofre com uma série de problemas no sistema digestivo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.