'Cartaz em açougue é irracionalidade e tiro no próprio pé', diz Josias

A politização do atendimento em um açougue de Goiânia, com placas discriminatórias e imagem de Jair Bolsonaro em embalagens, revela resquícios de um ciclo de ódio, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. O colunista do UOL destaca que transformar o comércio em palco de disputa política não faz sentido e prejudica a convivência democrática.

O Brasil precisa superar essa fase. Isso daí é um resquício desse ciclo de ódio que foi cultivado durante os quatro anos da presidência de Jair Bolsonaro. Ocorre que, como comentamos aqui, a maré virou, ou está virando, o que mostra que, numa democracia, o que hoje é considerado deletério, indesejável, amanhã pode não ser. E um estabelecimento comercial que compra um lado da briga política contra as teses de um lado está atirando contra o próprio pé.

Josias de Souza