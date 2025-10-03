Exigências do Hamas são diferentes das de Trump', diz Isabela Kalil

Isabela destaca que Trump já rejeitou a possibilidade de o Hamas participar do governo de transição, tornando improvável um acordo nos termos apresentados pelo grupo.

Donald Trump já demonstrou que não é possível o Hamas participar [do governo de transição]. Isso está completamente fora de cogitação dentro de todas as posições que o presidente dos EUA tem adotado.

Embora Trump seja uma pessoa muito imprevisível, é muito difícil que ele aceite esses termos e que o próprio Hamas faça parte dessa gestão. Talvez tenhamos um diálogo e a possibilidade de Trump responder de alguma forma. Da maneira como o Hamas colocou, porém, é muito difícil que o Trump aceite. Isabela Kalil, antropóloga da FESPSP

