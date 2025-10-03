Há muito trabalho a fazer antes de taxar grandes fortunas, diz secretário

A gente travou essa batalha sobretudo na opinião pública. A gente foi para a imprensa, foi para o debate público muito qualificado para mostrar para a população que o benefício para 20 milhões de pessoas era justo, não era nenhum absurdo, não era nada eleitoreiro.

E, por outro lado, a gente conseguia pagar essa conta fazendo com que as pessoas que ganham mais de R$ 1 milhão no Brasil paguem um pouquinho mais de imposto. Elas vão continuar pagando menos que a maioria da população, mas vão pagar um pouquinho mais.

Mesmo com esse novo imposto mínimo, os ricos no Brasil vão continuar pagando menos em proporção da renda do que os mais pobres.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

Segundo o secretário, mesmo com as mudanças, milionários seguem com carga menor que a média da população e o sistema precisa de mais progressividade.

Em média, o brasileiro paga 40% de impostos, somando todos os impostos. [...] Agora, quando você vai falar dos milionários em dólares, pessoas que ganham mais de 1 milhão de dólares por ano, portanto algo em torno de R$ 5,5 milhões por ano, essas pessoas pagam cerca de 20% da sua renda de Imposto de Renda.