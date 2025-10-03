Lula melhora imagem com erros da oposição e avança pauta eleitoreira com IR

Como a gestão era frequentemente criticada por recauchutar programas, o presidente queria uma marca popular. Em reuniões, ele clamava por um novo Bolsa Família ou Luz para Todos.

Assim vieram as ideias citadas. Mais do que apostar em uma melhora na economia, algo que Lula sustenta desde o começo do mandato, o petista sabia que precisava se aproximar do eleitor que sempre lhe foi fiel, especialmente em locais-chave, como áreas mais pobres dos estados de Minas Gerais e São Paulo, onde o grande eleitorado se afastou progressivamente do PT.

Sidônio assumiu como ministro de um governo sem uma marca Imagem: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na avaliação governista, a melhora também se fará com a diminuição da inflação dos alimentos. O preço do arroz caiu 19,12% neste ano. Junto com a carne, o produto foi responsável por puxar para baixo a inflação da alimentação em julho.

A cúpula lulista sempre sustentou que a melhora da imagem viria junto à economia. Repetindo que "o povo não come PIB [Produto Interno Bruto]", frase do seu tempo de oposição, ele cobrava da equipe econômica que os avanços fossem sentidos no dia a dia das pessoas, não só nos indicadores —e o mais rápido possível.