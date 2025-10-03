Lula sanciona lei que pode beneficiar filho de Lira nas eleições de 2026

O presidente Lula (PT) sancionou uma lei que pode acabar beneficiando o filho do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), Álvaro Lins Pereira de Lira, nas eleições de 2026.

O que aconteceu

Lei diz respeito à idade mínima para que um candidato eleito assuma como deputado federal ou estadual. Antes, o candidato deveria ter 21 anos completos na data da posse —o que, para a Câmara dos Deputados é em 1º de fevereiro, mesmo dia da eleição da Mesa Diretora. Agora, o candidato poderá completar 21 anos até 90 dias depois da eleição da Mesa Diretora.

A mudança pode beneficiar filho de Lira, que completa 21 anos em 17 de março de 2027. Álvaro deve concorrer ao cargo de deputado e poderia assumir o mandato se for eleito, segundo a Folha de S.Paulo. Enquanto ele pode concorrer para deputado, Arthur Lira é pré-candidato ao Senado.