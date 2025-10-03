Motta escolhe petista como relator de projeto contra falsificação de bebida

Motta havia defendido uma resposta "enérgica e firme". Têm aumentado os casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, provocando mortes e internações em diferentes estados.

Informo que designei o deputado federal @kikoceleguim (PT/SP) para ser o relator do PL 2307/2007, que torna crime hediondo a adulteração e falsificação de alimentos e bebidas. É preciso defender a indústria, o comércio e, acima de tudo, a vida das pessoas. -- Hugo Motta (@HugoMottaPB) October 3, 2025

Câmara acelerou projeto. Na quinta, foi aprovado um requerimento de urgência para o texto, que estava parado havia seis anos no Parlamento. A proposta foi anexada a outro projeto, de 2007, que tratava somente de alimentos. Com a decisão de Motta, um novo texto será redigido incluindo os dois produtos. A aprovação da urgência faz com que o texto seja levado diretamente ao plenário, sem a necessidade de passar por outras comissões.

Presidente planeja colocar tema em votação na próxima semana. Em entrevista à CNN, Motta disse que pretende levar o texto diretamente ao plenário assim que o parecer estiver pronto, o que deve ocorrer na próxima semana.

Há pressão por uma solução por parte da indústria de bebidas. Os congressistas nunca haviam se debruçado sobre o tema.