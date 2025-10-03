Moro e ministro da CGU trocam acusações na CPMI do INSS; veja vídeo

O senador Sergio Moro (União-PR) e o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius de Carvalho, trocaram acusações durante a sessão da CPMI do INSS ontem.
O que aconteceu
Em depoimento à CPMI, Carvalho foi questionado por Moro sobre o motivo de não ter alertado o governo Lula a respeito das denúncias de fraudes. O senador afirmou que o chefe da CGU "falhou" na condução dos trabalhos e o acusou de omissão.
Carvalho respondeu que parte das denúncias surgiu quando Moro era ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. "Esse trabalho que a CGU resolveu com a Polícia Federal, senador Sergio Moro, é um trabalho que poderia ter sido desenvolvido na sua gestão como ministro da Justiça, porque o senhor também recebeu denúncia sobre isso", disse.
O ministro disse que o atual governo foi atrás das denúncias. "O senhor não encaminhou para a PF e nem para a CGU. Esse é um fato. Nós investigamos e fizemos nosso trabalho", disse Carvalho.
O senador afirmou que a explosão de fraudes em benefícios a partir de 2023 ocorreu porque o governo Lula "colocou uma quadrilha no comando do INSS". Ele disse que, em sua gestão, em 2019, entidades suspeitas foram descredenciadas imediatamente, o que teria reduzido os descontos pela metade.
Carvalho, no entanto, afirmou que os aposentados não foram ressarcidos nessa época. "Ressarciram os aposentados? R$ 400 milhões, senador Sergio Moro. Ressarciram os aposentados dessas quatro entidades que vocês suspenderam? Não."
