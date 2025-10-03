Motta afirma que é 'prioridade' votar PEC da Segurança ainda este ano

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou hoje que a PEC da Segurança deverá ser votada ainda em 2025.

O que aconteceu

"Temos como prioridade votar essa PEC ainda este ano", disse Motta, em entrevista à GloboNews. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) é uma das bandeiras do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O projeto entende segurança como "problema de âmbito nacional cujo enfrentamento exige planejamento estratégico" e propõe medidas nesse sentido.

Comissão especial sobre a proposta deve concluir os trabalhos nas próximas semanas, segundo Motta. "Queremos ver a comissão especial concluir o trabalho até novembro, para que, antes do recesso, a Câmara aprove essa emenda à Constituição."