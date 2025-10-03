Metanol na bebida: Motta quer resposta 'firme' e votação rápida na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o Parlamento dará uma resposta "enérgica e firme" ao avanço de casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, que já provocaram mortes e internações em diferentes estados.
O que aconteceu
Segundo Motta, a Câmara quer acelerar a tramitação do projeto que torna hediondo o crime de falsificar bebidas e alimentos. Foi aprovado ontem um requerimento de urgência para o projeto.
Proposta está parada há seis anos na Câmara. Ela foi anexada a outro projeto, de 2007, que tratava somente de alimentos. Com a decisão de Motta, um novo texto será redigido incluindo os dois produtos.
Presidente planeja levar para votação na próxima semana. Em entrevista à CNN, Motta disse que o relator será definido até o fim de semana e que pretende levar o texto diretamente ao plenário assim que o parecer estiver pronto, o que deve ocorrer na próxima semana.
Há pressão por uma solução por parte da indústria de bebidas, que viu o crescimento de esquemas de falsificação e adulteração ao longo do tempo. Porém, os congressistas nunca se debruçaram sobre o tema.
Nós vamos responder de maneira muito firme nesse assunto, para que aumentemos a penalidade, reforcemos a fiscalização e sejamos bastante enérgicos nessa resposta que a sociedade cobra de nós.
Hugo Motta, em entrevista à CNN
Punições a bares
O deputado defendeu que punições alcancem também os bares que vendem bebidas adulteradas. O deputado defendeu que o tema seja enfrentado de forma ampla, com penalidades severas não apenas para quem produz ou adultera as bebidas, mas também para os estabelecimentos que as comercializam.
Não só temos que punir quem comete a falsificação, mas também os bares e lugares que vendem esse tipo de produto. Precisamos de multas severas, de fiscalização mais forte e até de fechamento desses espaços para evitar que episódios como esse voltem a acontecer.
A mobilização do Congresso ocorre após a confirmação de ao menos 43 casos de intoxicação por metanol em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, incluindo seis mortes em São Paulo. O crime hediondo é inafiançável e insuscetível de graça, anistia ou fiança, além de prever penas mais duras e progressão de regime mais lenta. Embora a proposta não aumente a pena prevista, a lei de crimes hediondos determina punições de até 30 anos.
