Metanol na bebida: Motta quer resposta 'firme' e votação rápida na Câmara

Presidente planeja levar para votação na próxima semana. Em entrevista à CNN, Motta disse que o relator será definido até o fim de semana e que pretende levar o texto diretamente ao plenário assim que o parecer estiver pronto, o que deve ocorrer na próxima semana.

Há pressão por uma solução por parte da indústria de bebidas, que viu o crescimento de esquemas de falsificação e adulteração ao longo do tempo. Porém, os congressistas nunca se debruçaram sobre o tema.

Nós vamos responder de maneira muito firme nesse assunto, para que aumentemos a penalidade, reforcemos a fiscalização e sejamos bastante enérgicos nessa resposta que a sociedade cobra de nós.

Hugo Motta, em entrevista à CNN

Punições a bares

O deputado defendeu que punições alcancem também os bares que vendem bebidas adulteradas. O deputado defendeu que o tema seja enfrentado de forma ampla, com penalidades severas não apenas para quem produz ou adultera as bebidas, mas também para os estabelecimentos que as comercializam.