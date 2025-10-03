MP chama plano de Nunes contra chuvas de 'imprestável' e pede multa maior

O MP pede que a prefeitura apresente uma versão corrigida em "prazo final e improrrogável" de 60 dias. Também solicita o aumento da multa de R$ 10 mil para R$ 100 mil, "diante da manifesta insuficiência" da sanção anterior e do "comportamento protelatório" da prefeitura. O juiz ainda não respondeu ao pedido.

O PMRR foi apresentado pela prefeitura em julho de 2024 e atualizado em dezembro. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia dado até 30 de abril de 2024 para que o documento fosse divulgado, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. Mas o município pediu uma extensão do prazo, alegando enfrentar dificuldade para entrar em bairros dominados pelo crime organizado.

"A prefeitura insiste em defender um plano comprovadamente falho em vez de corrigi-lo", diz o MP. Para o órgão, o plano apresentado não atende aos requisitos obrigatórios no Plano Diretor. Também ressalta que a prefeitura gastou "milhões de reais" para elaborar o projeto. "O mínimo que se espera, neste cenário, é que o dinheiro público tenha sido aplicado corretamente e que o Plano de Redução de Riscos atenda todas as exigências legais", diz a manifestação.

Prefeitura diz que o plano foi concluído e já está em aplicação há mais de um ano. Em nota, a Procuradoria-Geral do Município afirmou que as alegações feitas pelo Ministério Público serão respondidas no processo e que "cumpriu integralmente a decisão judicial, o que já foi comprovado há meses."

Plano da prefeitura usa bairro frequentemente alagado como bom exemplo. Como o UOL mostrou, o Jardim Pantanal, no extremo leste da capital, foi citado como um dos destaques da Secretaria Municipal de Habitação. No plano, as ações da prefeitura no bairro são tratadas como um "exemplo de aplicação exitosa do conceito de urbanismo social". Em feveireiro deste ano, a região ficou debaixo d´água por uma semana.