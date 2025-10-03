Ao MP-SP, mulher de Nunes diz desconhecer dono de imóvel alugado pelo casal

Em depoimento ao Ministério Público ontem, a esposa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Regina Nunes, afirmou não conhecer o dono de um imóvel alugado pelo casal em 2022. O imóvel pertence à Imóveis Ravello, de Fernando Marsiarelli, empresário campeão de contratos sem licitação com a Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Imóvel está no centro de um inquérito civil que apura possível prática de improbidade administrativa de Nunes. Segundo Regina, uma imobiliária indicou o apartamento —e, por isso, ela não sabia quem era o verdadeiro proprietário do apartamento ao fechar a transação.

Contrato foi assinado digitalmente. No depoimento, a primeira-dama afirmou que o valor combinado entre as partes (R$ 36 mil à vista por 90 dias de locação) não foi pago porque o locatário (a imobiliária) tinha uma dívida com Nunes.