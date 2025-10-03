PGR pede arquivamento de inquérito contra Bolsonaro e Braga Netto

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) o arquivamento de inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o então candidato a vice, Braga Netto, que apura o uso indevido de bens e recursos públicos nas manifestações de 7 de Setembro de 2022.

O que aconteceu

Bolsonaro e Braga Netto teriam feito uso indevido de "símbolos institucionais" nas manifestações de Brasília e Rio de Janeiro. O ex-presidente discursou para apoiadores e participou de motociata em Copacabana. Em Brasília, ele puxou um coro de "imbrochável" após citar a esposa, Michelle, e compará-la a outras primeiras-damas.

PGR diz que atos de Bolsonaro "contra as instituições democráticas" foram analisados no processo da trama golpista. A procuradoria denunciou Bolsonaro por tentativa de golpe, posteriormente condenado pelo STF.