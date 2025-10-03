Maierovitch: 'Açougue pode manifestar posição política, mas com respeito'

Comerciantes podem expor suas opiniões políticas, mas devem respeitar limites para não estimular ódio ou discriminação, afirma o jurista Walter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

O caso do açougue em Goiânia, que proibiu petistas em cartaz e redes sociais, levou a Justiça a ordenar a retirada do material, destacando que a liberdade de expressão não pode ferir direitos fundamentais.