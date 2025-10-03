Maierovitch: 'PL do centrão para reduzir pena de Bolsonaro é pornográfico'

A tentativa do centrão de reduzir a pena de Jair Bolsonaro é "pornográfica" e imoral, afirma Walter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL. O projeto articulado por Paulinho da Força prevê mudanças que podem facilitar a progressão de regime e beneficiar condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro.

Bom, a primeira coisa a se colocar é o aspecto ético-moral. Essa proposta do 'Paulinho Pelego', assim conhecido e assim já está agindo, porque ele está querendo ajeitar tudo num peleguismo que a gente conhece bem pelo sindicalismo brasileiro, pela sua história. Bom, mas o primeiro aspecto ético-moral é que essa proposta é pornográfica. Não tem outro termo para se definir isso. Se quer criar algo para pessoa certa e determinada, algo injusto, algo imoral. Eu diria até que beira a amoralidade.

Walter Maierovitch