Zema diz que candidatura presidencial de Tarcísio em 2026 seria 'prematura'

Zema disse que a direita deve lançar vários nomes na próxima disputa presidencial, incluindo ele próprio. No entanto, ele garantiu que a união no segundo turno está assegurada.

Governador de Minas elogiou a gestão de Tarcísio, destacando afinidade de visão entre os dois governos. Para ele, o momento mais provável é que governador de São Paulo busque um segundo mandato, deixando eventual candidatura nacional para depois.

Tarcísio reafirmou sua intenção de concorrer à reeleição em SP em 2026. Em visita recente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília, o governador disse, no entanto, que estará à sua disposição no ano que vem.

Flávio Bolsonaro disse que, enquanto não houver desfecho da condenação de Bolsonaro, ele será o candidato. O senador disse que Tarcísio é um "ativo da centro-direita" e que todos desse espectro político estarão juntos em 2026.

Tarcísio deve defender sair do leque de opções para suceder Bolsonaro em 2026. A decisão não é nova. Segundo interlocutores, o governador tem dito nos bastidores que não trabalha com a hipótese de concorrer ao Planalto por "uma série de razões".

Uma delas seria a vontade de deixar um legado à frente do estado de São Paulo. Ficar quatro anos no governo é considerado tempo insuficiente para elaborar e colocar políticas públicas em prática. Também não haveria tempo hábil para projetar, licitar e construir obras. Essas entregas são vistas como as marcas que renderão dividendos durante anos.