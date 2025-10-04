Crise do metanol expõe falhas graves na segurança, diz cientista político

Qual é o efeito político disso? A desconfiança da sociedade, a desconfiança da população em relação ao governo, porque não atuou preventivamente fazendo a fiscalização, ou porque a legislação é frágil.

Então, a população toda vai criando uma narrativa que acaba fragilizando as autoridades que são responsáveis por garantir, neste caso, a saúde pública.

Eduardo Grin, cientista político

A condução do caso pelo governador Tarcísio de Freitas na crise foi alvo de críticas e pode impactar sua imagem, segundo Grin.

O governador de São Paulo foi atabalhoado, foi inábil, chamou para si um problema que não estava colocado. Ele tomou a iniciativa de dizer que o caso em nada tem a ver com o PCC [Primeiro Comando da Capital] e ninguém havia levantado nenhum tipo de preocupação com isso.

Reverbera a investigação feita um tempo atrás indicando a inserção da facção, por exemplo, na transformação dos combustíveis, o envolvimento das fintechs da Faria Lima, enfim, amplamente divulgado pela imprensa.