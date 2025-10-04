Deputado recauchuta projeto que muda 28 vagas na Câmara na eleição de 2026

O recuo ocorreu em meio a um pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ele alegou que cumpriu a exigência da Justiça em aprovar uma lei para atualizar a distribuição de vagas, mas houve veto do presidente Lula a esta medida.

O argumento tem uma esperteza embutida. O Congresso aumentou a quantidade de deputados de 513 para 531, o que nunca havia sido pedido por Pezenti. A repercussão negativa da medida levou ao veto de Lula.

Havia votos para manter o veto de Lula. Neste caso, a criação de vagas de deputados cairia, e a atualização do número de deputados por estado seria mantida.

Alcolumbre escolheu não pautar o veto. Em vez disso, argumentou com o STF que cumpriu a ordem da Justiça ao aprovar uma lei sobre o tema. O senador acrescentou que a derrubada do projeto por Lula deveria resultar na repetição do último modelo. Ou seja, a manutenção do número de vagas por estado ocorrida em 2022.

A solicitação foi aceita pelo STF e agradou a Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara. Ele representa a Paraíba, que perderia duas vagas. O pedido de Alcolumbre também ajuda o Rio de Janeiro, que teria a bancada diminuída em quatro deputados.

Pezenti saiu derrotado. Ele procurou o presidente do Senado para que o veto fosse votado. Inúmeras ligações e pedidos não surtiram efeito. Caso tivesse sucesso, a atualização valeria para a eleição do ano que vem e a atualização seria feita ainda neste mês pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).