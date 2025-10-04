Antipetismo vira marketing e aquece movimento em açougue de Goiânia

A movimentação no açougue é grande. Clientes, por vezes com carros de luxo, param diante da placa, riem e registram a frase com seus celulares.

Frase que atacava petistas foi substituída por outra nada simpática Imagem: Théo Mariano de Almeida/UOL

Ao UOL, uma funcionária disse que o movimento cresceu com a situação, mas não só de clientes satisfeitos. "Nós vemos os petistas virem aqui reclamar. Lá fora, em frente à placa, o pessoal já começa a xingar e depois entra aqui criando ainda mais confusão. Eu já até fui ameaçada", contou a jovem, que preferiu não se identificar.

No local, durante a permanência da equipe de reportagem, um homem passou xingando o estabelecimento. "Bolsonarista bandido, ladrão, vocês têm que se foder", gritou o homem, que acelerou o carro que dirigia na sequência.

Uma vendedora ambulante que fica na porta do estabelecimento, por outro lado, disse que os ataques são raros. "Olha, eu fico aqui vários dias, nunca tinha visto um ataque. Esse foi o primeiro", relatou ao apontar na direção tomada pelo carro do homem que passou xingando.

Picanha conservadora

Dentro do estabelecimento, uma prateleira chama a atenção da clientela com imagens de personalidades conservadoras. Três tipos de picanha diferentes são vendidos: a Picanha Black, estampada com foto do ex-presidente Jair Bolsonaro; a Picanha Americana, ilustrada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; e a Picanha Argentina, com Javier Milei na embalagem. O cantor Gusttavo Lima também aparece em outro tipo de carne.