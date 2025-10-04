Frota tem mandato de vereador cassado por associar Jean Wyllys a pedofilia

Frota foi condenado em uma ação movida por Jean Wyllys. Em 2017, ele imputou a Wyllys uma afirmação falsa para dar a entender que o ex-deputado defendia a pedofilia como "uma prática normal".

Na postagem caluniosa, Frota atribuiu a seguinte frase a Wyllys: "A pedofilia é uma prática normal em diversas espécies de animal (sic), anormal é o seu preconceito".

Jean negou veementemente ter proferido a sentença e processou Alexandre Frota. Ele foi condenado em 2018 a dois anos de prisão em regime aberto, além do pagamento de multa, mas recorreu da decisão e acumulou derrotas sucessivas nas outras instâncias.

Caso foi concluído em agosto deste ano, quando Frota foi condenado em definitivo e a sentença transitou em julgado — não cabe mais recurso. Ele foi considerado culpado pelos crimes de calúnia e difamação, e sua sentença foi fixada em dois anos e 26 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 175 dias-multa. A reclusão poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, além da limitação de sair de casa aos finais de semana.

Jean Wyllys celebrou a decisão da Justiça e a perda do mandato de Frota na Câmara de Cotia. O ex-deputado federal classificou a decisão como uma "vitória retumbante" em postagem nas redes sociais.

Frota sabia que a acusação feita a Wyllys era falsa e mesmo assim a manteve, disse ao UOL o advogado do ex-deputado, Lucas Mourão. "Todos têm direito às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Ele sabia do conteúdo fraudulento da acusação que estava fazendo, e mesmo assim a manteve. As consequências estão aí: foi condenado civilmente, criminalmente e, agora, teve o mandato cassado. Espero que esse desfecho possa servir de exemplo", completou.