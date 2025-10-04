Pedido de Bolsonaro para deixar domiciliar segue sem resposta; lei permite?

Especialistas explicam que esse prazo não costuma ser cumprido na prática. "Esses prazos são considerados 'impróprios', ou seja, não há sanção ou prejuízo se forem descumpridos, especialmente diante do acúmulo de serviço", diz Helena Lobo da Costa, professora de direito penal na USP.

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê que é dever do juiz cumprir os prazos. Leonardo Quintiliano, doutor em direito constitucional pela USP, diz que a demora injustificada pode gerar penas de advertência ou censura para juízes.

"Não me parece que esse prazo seja excessivo", diz Helena Lobo. "Apesar de Bolsonaro não ter sido incluído na denúncia, não significa que as investigações se encerraram", completa.

Especialista pondera que prazo está "um pouco demorado", considerando que o caso envolve Bolsonaro. "Está demorado considerando a relevância do caso e do investigado. Porque, na vida real, está dentro do prazo", afirma Davi Tangerino, professor de direito penal da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro).

A defesa de Bolsonaro pediu a revogação da prisão domiciliar em 24 de setembro. A medida foi imposta por Moraes no âmbito do inquérito 4995, que investiga a articulação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

Bolsonaro não foi incluído na denúncia da PGR. O órgão denunciou Eduardo e o empresário Paulo Figueiredo por coação no curso do processo, obstrução e ataque à soberania nacional. "Com o oferecimento de denúncia, na qual o presidente Bolsonaro não foi acusado, esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares, já que não há ação penal", diz a defesa no pedido para revogar a domiciliar.