Caiado diz que União se reúne na quarta para expulsar ministro de Lula

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse em postagem em rede social que a executiva nacional do partido vai se reunir na próxima quarta-feira para expulsar o ministro do Turismo, Celso Sabino, por infidelidade partidária.

O que aconteceu

Caiado afirmou que a decisão foi tomada depois de tratativas com Antonio Rueda, presidente do União. O partido firmou federação com o Progressistas para criar a maior frente de oposição. Em 18 de setembro, foi ordenado que todos os cargos na Esplanada dos Ministérios fossem entregues em 24 horas.

Sabino resiste em sair do governo Lula. O ministro é do Pará, deseja se candidatar ao Senado em 2026 e gostaria de ficar no Turismo até a realização da COP30, que começa no mês que vem e será em Belém. Ontem, a Folha de S.Paulo publicou que o ministro deve informar ao presidente na terça que permanece no cargo e enfrentará o processo de expulsão. Sabino também está licenciado do mandato de deputado federal pelo Pará —ele poderia perder o mandato caso saísse do partido sem justificativa. Se expulso, ele permanece com o mandato parlamentar pois não é enquadrado na lei da fidelidade partidária.