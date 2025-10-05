Lira junta elite da pecuária do Nordeste em leilão de gado e fatura R$ 4 mi

Momento alto do leilão

A venda de Shash foi anunciada com pompa. O motivo era a linhagem que o touro que fará 2 anos de idade mês que vem. "Ele é filho do fantástico e fabuloso REM Armador", gritou o locutor ao microfone.

REM Armador é um touro conhecido por produzir animais que ganham peso rápido. As vantagens genéticas incluem ganho rápido de peso, o que resulta em bastante carne e lucro.

Avaliações colocaram REM Armador a frente de outros mil touros de elite. O animal produziu bezerros de destaque e transformou seus herdeiros são objeto de cobiça porque podem se tornar touros Nelore tão produtivos quanto o pai.

O prestígio de REM Armador ocorre porque a prioridade do leilão de Lira era a fertilidade. O locutor ressaltou várias vezes este ponto e usou adjetivos positivos para descrever a CE (circunferência escrotal) dos 62 touros vendidos.

Lira também foi as compras. Havia alguns lotes de outros criadores e ele comprou bezerros para a filha adolescente Malu.