Prefeito de Jaçanã (RN), Uady Farias, morre aos 65 anos

O prefeito de Jaçanã (RN), Uady Farias (União), morreu na noite de ontem, aos 65 anos. A informação foi confirmada pela prefeitura do município.

O que aconteceu

Causa da morte não foi divulgada. Em nota, a prefeitura de Jaçanã divulgou apenas uma nota de pesar, sem informar o que causou a morte de Farias. O UOL tenta contato com a assessoria do município para mais informações e o texto será atualizado em caso de futuras manifestações.