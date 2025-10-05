Assine UOL
Política

Prefeito de Jaçanã (RN), Uady Farias, morre aos 65 anos

Do UOL, em São Paulo
Imagem: Reprodução / Instagram

O prefeito de Jaçanã (RN), Uady Farias (União), morreu na noite de ontem, aos 65 anos. A informação foi confirmada pela prefeitura do município.

O que aconteceu

Causa da morte não foi divulgada. Em nota, a prefeitura de Jaçanã divulgou apenas uma nota de pesar, sem informar o que causou a morte de Farias. O UOL tenta contato com a assessoria do município para mais informações e o texto será atualizado em caso de futuras manifestações.

A Prefeitura Municipal de Jaçanã lamenta profundamente o falecimento do nosso prefeito, Uady Farias. Uady foi mais que um gestor público — foi um líder comprometido com o bem-estar da população, especialmente dos mais humildes. Sua trajetória foi marcada por dedicação, empatia e trabalho incansável em prol de uma Jaçanã mais justa e acolhedora. Prefeitura de Jaçanã (RN), em nota

Governadora do Rio Grande do Norte também lamentou a morte. Pelas redes sociais, Fátima Bezerra (PT) divulgou ter recebido a notícia do falecimento de Uady "com muita tristeza". "Estivemos juntos recentemente na inauguração da recuperação RN-023", escreveu. "O município perde não apenas seu gestor, mas um grande líder político muito querido e muito estimado pela cidade", acrescentou.

Governo do RN também divulgou nota de pesar e citou que Uady deixa "valoroso legado". "Exemplo de liderança, humanidade e compromisso com a coletividade. Ao longo de sua trajetória, demonstrou uma dedicação inabalável às causas que impactavam diretamente a vida da população, sobretudo daqueles que mais precisavam do amparo do poder público", declarou a administração potiguar.

Velório começou à meia-noite, no Ginásio Batistão, em Jaçanã. A cerimônia é aberta à comunidade para prestar as últimas homenagens. O sepultamento foi marcado para este domingo (5), às 16h, em Coronel Ezequiel, e a prefeitura disponibilizará transporte gratuito ao local.

Antes de se eleger prefeito, Uady foi professor e agricultor. Ele deixa a esposa e dois filhos.

Foi reeleito prefeito de Jaçanã em 2024, pelo União, com 2.962 votos, que representaram 57,65% dos votos válidos. Uady já havia sido prefeito em dois mandatos anteriores, entre 2020 e 2024 e 2008 e 2012. Também foi eleito vereador do município por dois mandatos.

Vice, Riane Guedes de Oliveira (PSDB), 41, assumirá prefeitura. Agricultora e gestora pública, ela foi a vereadora eleita mais votada de Jaçanã em 2013 e se manteve no cargo por dois mandatos.

