Sakamoto: Conversa de Lula com Trump mata sonho de 'monopólio' bolsonarista

Já houve repercussão dessa conversa no mercado e o dólar melhora. Começa-se a ver um ambiente de um diálogo por uma resolução não conflituosa de toda essa crise. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressalta que a oposição perdeu o discurso de exclusividade no acesso à Casa Branca, reforçando a posição de Lula no cenário interno.

O que aconteceu hoje, na prática, foi mostrar ao Brasil que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que estão nos EUA traindo os interesses nacionais, não têm o monopólio do acesso à Casa Branca. E é isso o que eles estavam tentando vender já faz um bom tempo, que o Brasil não conseguiria conversar e nem nada. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O colunista vê o gesto de cordialidade e a troca de contatos entre Lula e Trump como um marco simbólico na relação entre os países.

Essa conversa estabelecida por videoconferência incluiu uma troca de respeitos e de afagos. É bom quando você vai a uma conversa e os dois saem com o telefone um do outro e trocam contatinhos