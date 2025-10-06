Landim: 'No plano conjunto de Valdermar e Ciro Nogueira, Caiado sobra'

Para Raquel, há articulação para que Ciro seja vice de Tarcísio de Freitas, em acordo com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Esse movimento enfraquece ainda mais as pretensões nacionais de Caiado.

E existe já toda uma costura política feita junto com o PL para Ciro Nogueira se tornar o candidato a vice de Tarcísio de Freitas. Inclusive, numa entrevista aqui no UOL, para Poder e Mercado, Valdemar da Costa Neto admitiu publicamente que Ciro Nogueira seria o candidato a vice ideal, caso o governador Tarcísio de Freitas seja um ungido de Jair Bolsonaro.

Raquel

Qual que é essa costura? Tarcísio de Freitas iria para o PL de Valdemar da Costa Neto para se tornar o candidato de Bolsonaro. E a federação, que hoje tem muitos senadores, muitos deputados, escolheria Ciro Nogueira, que realmente tem muita dificuldade para se reeleger no Piauí, mas que é um arquiteto da política, que transita muito dentro do Congresso Nacional, como candidato a vice.

Raquel

O cenário, segundo Raquel, é de indefinição sobre a candidatura do governador de São Paulo, mas a movimentação de Valdemar e Ciro tende a deixar Caiado sem destaque numa eventual chapa para 2026.

O que está por trás desse embate é exatamente isso, é pura e simplesmente a ambição pessoal desses dois homens políticos que colidem. Não dá para o Ciro Nogueira ser vice do Tarcísio e o Ronaldo Caiado ser candidato a presidente. Se o Tarcísio sair candidato a presidente, o Ronaldo Caiado vai ter que desistir das suas ambições. Nesse plano que Valdemar e Ciro Nogueira têm em conjunto, o Ronaldo Caiado sobra.

Raquel

