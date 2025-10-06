'Rubio liderar negociação de tarifas complica o Brasil', diz ex-embaixador

A escolha de Marco Rubio para liderar negociações entre Brasil e EUA tende a dificultar o diálogo, afirma Rubens Barbosa, ex-embaixador, no UOL News, do Canal UOL. Rubio é conhecido pelo perfil ideológico e por defender sanções duras a governos alinhados à esquerda, o que pode tornar as conversas mais tensas e menos flexíveis, em um momento em que o Brasil tenta negociar a redução de tarifas sobre carne e café.

A preocupação é que, em vez de designar o secretário do Tesouro ou o secretário de Comércio, ele designou o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é o mais ideológico de todos eles. Isso aí chama atenção. Normalmente, ele devia ter designado o secretário de Comércio para continuar essas conversações. Agora, eu acho que ele designou o Marco Rubio porque, como vocês sabem, a base jurídica para a imposição dessas tarifas a Lei de Emergência Econômica Americana, é administrada pelo Departamento de Estado, não pelo Departamento de Comércio. Talvez seja essa a tecnicidade da designação do Marco Rubio. Rubens Barbosa, ex-embaixador