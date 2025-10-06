Josias: 'Lula vai ter que mandar flores agradecendo por ato pró-anistia'

Os protestos bolsonaristas marcados para amanhã, em busca de anistia para Jair Bolsonaro, acabam favorecendo Lula e ampliam a dívida política do presidente com a direita, diz Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. Segundo o colunista do UOL, a direita segue acumulando erros estratégicos, com dificuldades de articulação e pautas de baixa adesão, enquanto Lula ganha força e estabilidade diante do Congresso e do eleitorado.

Não existe possibilidade dessa anistia. A dificuldade até agora de aprovar, de fazer andar o projeto alternativo, que a 'anistia envergonhada', a redução das penas, tá lá o Paulinho mendigando uma fresta na pauta pra tentar votar na quarta-feira. Essa manifestação vai aumentar a dívida do Lula com a direita, porque é impressionante, eles convocam uma manifestação em plena terça-feira, e sob o pretexto de estabelecer um contraponto com aquele ronco do asfalto portentoso contra a anistia. Essa manifestação evidentemente não vai alcançar essa mesma proporção.

Josias de Souza