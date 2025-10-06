Lula: Conversa com Trump foi 'muito amigável' e encontro será marcado

O presidente Lula (PT) afirmou esperar que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, converse sem preconceito com o Brasil. Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram hoje por telefone sobre o tarifaço aplicado a produtos brasileiros.

O que aconteceu

Era preciso conversar e colocar os "problemas em torno de uma mesa", afirmou o presidente, em entrevista à TV Mirante, do Maranhão. "Nós, depois, da nossa conversa, em que as coisas ficaram mais claras, ficamos de marcar uma conversa e se encontrar em torno de uma mesa."

"Foi uma conversa extraordinariamente boa", elogiou Lula. "A conversa com o Trump foi muito amigável, uma conversa de dois presidentes, de dois países importantes e das duas maiores democracias do ocidente. Trump tem consciência disso e eu tenho consciência disso" Nas redes sociais, Trump postou que "gostou da conversa" e que os EUA e o Brasil "vão se dar muito bem juntos".