MPs patinam no Congresso e só são votadas às vésperas de caducar

Aceno de Lula ao Congresso. Apesar disso, nesta semana, durante a cerimônia de sanção de projetos voltados à agricultura familiar, Lula fez um afago ao Legislativo: "Eu acho que poucas vezes na história teve um governo com uma relação tão efetiva com a Câmara e com o Senado como nós tivemos. Às vezes a gente tem rusgas, às vezes a gente tem exigências, mas, na essência, o Congresso votou tudo aquilo que a gente precisava que fosse votado".

E pediu bom senso. "Eu queria falar para vocês que democracia é um pouco isso: a gente não tem que ser do mesmo partido, não tem que ter a mesma religião, não tem que torcer para o mesmo time. A gente só precisa ter bom senso de saber o que é bom para atender aos interesses da maioria das pessoas no Brasil."

Medidas provisórias começam a valer assim que são publicadas, mas precisam ser aprovadas no Congresso para não perderem a validade. Quando uma MP é publicada, o Congresso tem 60 dias para aprovar. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, segundo a Constituição, mas elas caducam se passarem desse período.

Governo publicou 34 MPs somente neste ano. Oito delas caducaram, sete foram sancionadas e outras 19 estão em tramitação.

Das propostas em tramitação, sete abrem crédito extraordinário para ações de ministérios. Essas quase sempre são aprovadas porque, em muitos casos, quando o Congresso aprova a medida, o dinheiro liberado pela MP no ato da publicação já foi usado.

É o caso da MP 1.309, que cria o plano Brasil Soberano. As medidas são para minimizar o tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump. A MP deu apoio financeiro, prorrogou prazos tributários e criou facilidades para a aquisição de produtos não exportados para ajudar brasileiros afetados pelas sanções.