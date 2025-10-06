Dani Lima: Trump não adiantou acordo com Lula, mas Planalto está satisfeito

Trump não colocou nenhum tipo de negociação e não antecipou que os EUA estão dispostos a negociar. Lula o fez e pediu para passar à equipe de Trump os resultados da balança comercial Brasil-EUA por haver um problema na informação que está chegando até eles.

O Brasil, dos países do G20, é um dos três que mantém uma relação com os EUA na qual os americanos são superavitários. Então, Lula disse que poderia colocar esses dados à disposição porque gostaria que as tarifas fossem revistas. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima destaca que Lula adotou postura diplomática ao pedir revisão das sobretaxas, sem confrontar diretamente Trump, e que o gesto de diálogo repercutiu bem no Congresso e no Supremo.

Lula fez questão de ser muito diplomático nesse momento. Ele disse 'respeito sua decisão porque é um direito de cada país, mas gostaria que você revisasse com atenção os números do Brasil e que fosse possível rever essa decisão'.

Lula também mencionou as sanções a autoridades brasileiras sem nominar ninguém. Dentro do STF, conversei com um ministro que me disse que o fato de a conversa ter acontecido foi muito bem recebido. Claro, no Congresso Nacional isso dá força para Lula, que vai para uma votação importantíssima no Senado. Daniela Lima, colunista do UOL

A colunista ainda ressalta que o bom momento político de Lula pode favorecer votações importantes, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.