'Gritaria de empresários pesou para Trump ligar para Lula', diz professor

A pressão dos empresários americanos foi decisiva para destravar o telefonema entre o presidente Lula e Donald Trump, avalia Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, no UOL News, do Canal UOL.

O empresário americano pesou. A começar do café. Aquela gritaria da Associação de Bares e Restaurantes dos Estados Unidos, que tem 3 milhões de sócios, pesou. A gritaria em torno do agronegócio, pesou. A gritaria em torno das 6 mil indústrias americanas que têm cadeia produtiva com o Brasil, integrada, pesou. Mas eu acho que para esse telefonema, o que mais pesou sem dúvida nenhuma, foi o nosso agosto. Em agosto, quando as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 18,5%, o Brasil vendeu, em relação ao agosto passado, que não tinha problema nenhum, 3,7% a mais. Ou seja, tinha freguês para os nossos produtos. Tinha outro freguês. E não era só a China. A Câmara de Comércio Americana aqui no Brasil foi muito ativa em informar os americanos a informar a Casa Branca.

Leonardo Trevisan