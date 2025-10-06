'Gritaria de empresários pesou para Trump ligar para Lula', diz professor

A pressão dos empresários americanos foi decisiva para destravar o telefonema entre o presidente Lula e Donald Trump, avalia Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, no UOL News, do Canal UOL.
O empresário americano pesou. A começar do café. Aquela gritaria da Associação de Bares e Restaurantes dos Estados Unidos, que tem 3 milhões de sócios, pesou. A gritaria em torno do agronegócio, pesou. A gritaria em torno das 6 mil indústrias americanas que têm cadeia produtiva com o Brasil, integrada, pesou. Mas eu acho que para esse telefonema, o que mais pesou sem dúvida nenhuma, foi o nosso agosto. Em agosto, quando as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 18,5%, o Brasil vendeu, em relação ao agosto passado, que não tinha problema nenhum, 3,7% a mais. Ou seja, tinha freguês para os nossos produtos. Tinha outro freguês. E não era só a China. A Câmara de Comércio Americana aqui no Brasil foi muito ativa em informar os americanos a informar a Casa Branca.
Leonardo Trevisan
Não há dúvida nenhuma também que nós temos que olhar para a eficiência da ação conjunta de empresário brasileiro com a diplomacia brasileira. A ação dos empresários brasileiros, ligada com uma ação profissional do Itamaraty, deu resultado. Trump mandou o embrólio, mandou o pacote [para Rubio e disse:], 'agora você, que fala tão duro com a América Latina, resolve isso aí. Porque nós estamos perdendo um freguês bom, perdendo um parceiro bom de negócio'. E todos nós sabemos que Trump presta bastante atenção no bolso. Então, eu acho que tudo isso explica esse telefonema e, de certa forma, explica, principalmente, a linha direta.
Leonardo Trevisan
Trevisan destaca que, apesar da influência da ala ideológica liderada por Marco Rubio e do Projeto 2025 da Heritage Foundation, Trump mantém a palavra final nas decisões estratégicas e adota postura pragmática quando há risco para os negócios.
Quem vai decidir isso é o Trump. De alguma forma, a figura autocrática do Trump é real. [...] O Trump usa o Marco Rubio. O Trump usa o Marco Rubio para falar com a parcela ideológica do governo dele. A gente não pode esquecer que naquele projeto 2025 da Heritage Foundation, que é essencial para entender o governo Trump, as relações internacionais ganham um peso básico. E é a relação internacional no estilo de dureza com o mundo. E principalmente com a América Latina. 'Vamos por ordem no nosso quintal'. Então, eu acho que nós rompemos uma barreira, nós rompemos uma armadura dentro do governo americano e conversamos com outros setores.
Leonardo Trevisan
Para Trevisan, em disputas entre política e economia, Trump tende a seguir o lado econômico.
Eu desconfio que sempre, sempre, sempre Josias, na relação entre economia e política, depois que ele tira a faca da jugular, ele presta mais atenção na economia do que na política.
Leonardo Trevisan
'Lula faz gol político com diálogo direto', avalia Josias de Souza
A reabertura do diálogo entre Lula e Trump tirou do bolsonarismo o monopólio da interlocução com a Casa Branca, avalia Josias de Souza; segundo ele, Lula se fortaleceu politicamente ao protagonizar a aproximação, e Bolsonaro perdeu espaço.
Bom, do ponto de vista econômico, Fabio, a desobstrução do diálogo entre o Planalto e a Casa Branca recoloca a bola no chão. Em termos políticos, essa conversa virtual do Lula com o Trump deixa o bolsonarismo sem chão. Eliminou-se aquela superstição segundo a qual o bolsonarismo detinha o monopólio do diálogo do Brasil com a Casa Branca e o governo brasileiro. Não existe mais essa superstição.
Josias de Souza
Agora, do ponto de vista político, Não há nenhuma dúvida que o Lula está no topo dos vencedores desse estágio, nesse round, o Lula está no topo dos vencedores e o Bolsonaro está no topo do ranking dos perdedores. Na relação de quem perde e quem ganha, o Lula evidentemente fez um gol hoje. É curioso, Fabíola, porque é preciso observar a coreografia por inteiro. E o Lula está extraindo desse diálogo, dessa reabertura de diálogo, o máximo benefício político que ele pode extrair.
Josias de Souza
'Rubio liderar negociação de tarifas complica o Brasil', diz ex-embaixador
A preocupação é que, em vez de designar o secretário do Tesouro ou o secretário de Comércio, ele designou o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é o mais ideológico de todos eles. Isso aí chama atenção. Normalmente, ele devia ter designado o secretário de Comércio para continuar essas conversações. Agora, eu acho que ele designou o Marco Rubio porque, como vocês sabem, a base jurídica para a imposição dessas tarifas a Lei de Emergência Econômica Americana, é administrada pelo Departamento de Estado, não pelo Departamento de Comércio. Talvez seja essa a tecnicidade da designação do Marco Rubio.
Rubens Barbosa, ex-embaixador
Josias: Ato pró-anistia será mais um erro da direita que beneficiará Lula
Não existe possibilidade dessa anistia. A dificuldade até agora de aprovar, de fazer andar o projeto alternativo, que a 'anistia envergonhada', a redução das penas, tá lá o Paulinho mendigando uma fresta na pauta pra tentar votar na quarta-feira. Essa manifestação vai aumentar a dívida do Lula com a direita, porque é impressionante, eles convocam uma manifestação em plena terça-feira, e sob o pretexto de estabelecer um contraponto com aquele ronco do asfalto portentoso contra a anistia. Essa manifestação evidentemente não vai alcançar essa mesma proporção.
Josias de Souza
Landim: 'No plano conjunto de Valdermar e Ciro Nogueira, Caiado sobra'
É um choque de ambições pessoais de dois homens públicos. E aí nós temos que prestar atenção onde eles se situam. Os dois estão dentro da mesma federação. Quando o PP, o partido de Ciro Nogueira, e União Brasil se juntaram, formaram essa grande federação, que é uma força política, uma enormidade de tamanho, as ambições políticas de Ciro Nogueira e de Ronaldo Caiado se chocaram.
Raquel Landim
Vereadora defende que governo banque kit para detectar metanol em bebidas
O mais conhecido teste que a gente já sabe, ele foi desenvolvido há três anos atrás pela Unesp de Araraquara, outros testes similares a esses também estão desenvolvidos, ainda que eles não estejam ainda em produção em massa, a ideia desse projeto que embarca várias pontas soltas, como conferência de procedência, lote, número, verificação com duas pessoas na chegada do produto para qualquer estabelecimento. A gente quer impulsionar rapidez para que esse teste possa vir ao mercado e nas mãos de todos os comerciantes, que nesse momento também são lesados pela falta de fiscalização do poder público em relação à distribuição de bebidas alcoólicas.
Renata Falzoni, vereadora
