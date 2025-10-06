Mariana Sanches: Visita de Lula ao Salão Oval perde caráter de submissão

Uma das pessoas com quem eu falei me disse que nem o próprio Trump seria capaz de garantir ao Lula que não vai haver nenhuma tentativa de humilhação porque ele mesmo, Trump, muda de ideia a cada instante.

Mas o ponto é que, como estão dadas as relações hoje, com o fato de Trump ter ligado para Lula e feito esse movimento, faz com que uma visita ao Salão Oval perca essa conotação de submissão, algo que Trump usou muito nesse começo de governo ao criar essa romaria de líderes para beijar sua mão sempre diante das câmeras, como ele gosta de fazer. Mariana Sanches, colunista do UOL

Para Mariana Sanches, o novo tom diplomático inclui uma negociação prévia sobre exposição midiática, sem temas polêmicos e com foco em cordialidade entre Lula e Trump.

É claro que o cerimonial do Planalto, por exemplo, teria que ajustar isso muito bem com a Casa Branca para deixar claro quanto tempo de câmeras ligadas poderia haver na reunião entre os dois, algo de que Trump não abriria mão naturalmente.

Mas o entendimento dos diplomatas hoje é que, sim, existe uma possibilidade de Lula aceitar e fazer essa visita, já que houve esse convite dessa forma cordial, em que sequer se falou de Bolsonaro. Não houve troca de nenhum tipo de acusação ou insulto.