Daniela Lima: Alcolumbre sinaliza relação trincada entre Senado e Câmara

A escolha de Renan Calheiros para relatar a isenção do Imposto de Renda mostra o recado político do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para a Câmara, analisou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O movimento reforça a disputa entre Senado e Câmara, em meio a projetos de apelo popular e ao cenário de reeleição para dois terços dos senadores em 2026, após a proposta de isenção ter sido aprovada por unanimidade pelos deputados.