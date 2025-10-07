Congresso deixa para último dia MP que taxa fintechs e alivia para bets

Base do governo vinha se articulando para tentar destravar a votação. Antes da comissão se reunir, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou Alcolumbre e outros congressistas, acompanhado dos líderes do governo na Câmara (Lindbergh Farias, PT-RJ) e no Senado (Randolfe Rodrigues, PT-AP), e do relator da MP (Carlos Zarattini, PT-SP).

Haddad disse que estava seguro de que o texto seria aprovado. Ele deu a declaração após o encontro com Alcolumbre. Apesar da dedicação do ministro e da base do governo, ainda não há consenso sobre a elevação das alíquotas em aplicações financeiras e em JCP (Juros sobre Capital Próprio).

Proposta foi desidratada para passar em comissão e ir a tempo ao plenário

Impasses adiaram a votação da comissão por três vezes. Inicialmente, os parlamentares votariam o relatório na terça da semana passada. Passou para quinta. Depois, o relator adiou para esta terça, um dia antes de perder a validade. Hoje, houve mais um adiamento: a sessão que estava marcada para as 9h foi transferida para as 15h30, a pedido do Senado.

Aprovação ocorreu após proposta ser parcialmente desidradata. Previsão de arrecadação passou de R$ 20 bilhões para R$ 17 bilhões.

Agro venceu queda de braço com o governo, que manteve isenção a letras de crédito. Quando publicou a medida provisória, o governo colocou uma taxa de 5% sobre rendimentos em LCI e LCA. Depois, o relator elevou esse percentual para 7,5%. No relatório de hoje, atendeu a categoria e manteve a isenção, como é feito atualmente.