Sanches: Chama atenção silêncio ensurdecedor de Marco Rubio após telefonema

Chama atenção o silêncio no Departamento de Estado, que é altamente poroso ao argumento dos bolsonaristas e que, desde ontem, manda toda e qualquer demanda da imprensa, de qualquer pessoa, direto para Casa Branca. Eles não querem nem saber de conversa. É isso que está acontecendo aqui. A ordem é de não dizer nada.

Mariana Sanches, colunista do UOL em Washington D.C.

Segundo a colunista, mesmo com a conversa voltada para temas econômicos, não houve avanço prático nas tarifas comerciais ou sinalização de acordo imediato.

Agora, na prática, as tarifas continuam em vigor. Não houve ontem um avanço em termos do que vai ser um acordo comercial entre os dois países. Não se falou nem em terras raras, que é um assunto de extremo interesse para o presidente Trump, isso não foi tocado. Ainda é bastante embrionária essa distensão.

A colunista reforça que a diplomacia brasileira age com discrição e que a palavra de ordem em Brasília segue sendo "cautela".

Chama a atenção o quanto a diplomacia brasileira está se movendo com muita cautela e muito silêncio. Esse telefonema foi todo orquestrado longe dos olhos do público para acontecer, para que a imprensa soubesse depois do acontecido. Tudo isso mostra cautela porque é um jogo ainda muito arriscado.

