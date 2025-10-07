Conselho de Ética abre processo contra 3 bolsonaristas que fizeram motim

No total, há 14 indicações de punições para os envolvidos no motim. Os parlamentares ocuparam as cadeiras da Mesa Diretora. Trata-se do local mais alto do plenário. A cadeira da presidência da Câmara fica no local e a partir dali é feita a coordenação e o gerenciamento das sessões.

O relator dos casos será escolhido pelo presidente do conselho. Foram sorteados para a lista tríplice os deputados Castro Neto (PSD-PI), Albuquerque (Republicanos-RR) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR).

O Conselho de Ética avalia penas diferentes para o trio mais implicado no motim. A diferença nas punições ocorre porque o comportamento de Pollon foi considerado mais abusivo:

Marcos Pollon - suspensão de 90 dias por ataques à presidência e outros 30 dias por ocupar as cadeiras da Mesa Diretora.

suspensão de 90 dias por ataques à presidência e outros 30 dias por ocupar as cadeiras da Mesa Diretora. Marcel van Hattem e Zé Trovão - suspensão de 30 dias por obstruir as cadeiras da Mesa Diretora.

Outros 11 bolsonaristas devem receber censura escrita. A punição é uma espécie de cartão amarelo.

Deputados bolsonaristas criticaram a unificação dos processos e devem apresentar recurso. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu apensar os processos contra os três parlamentares. Dessa forma, haverá apenas um relator para todos eles. "Não cabe a mim apensar ou não, a prerrogativa é única e exclusivamente o presidente da Casa", disse Fabio Schiochet (União-SC), presidente do conselho.