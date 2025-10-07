Kotscho: Lula precisa tomar cuidado para não subir no salto alto e cair

Ele corre o risco, se a eleição fosse amanhã, de ganhar por W.O. Sumiram os adversários; não há mais um nome definido. A sorte acompanha o Lula nesses momentos mais difíceis e ele tem uma capacidade incrível de convencer as pessoas. O próprio [senador] Ciro Nogueira {PP-PI] falou outro dia: não converse com Lula, porque se você lhe der cinco minutos de conversa, ele vai te enrolar e te convencer de que está certo.

Podemos falar agora das conversas dele com o Trump. Ele acabará o convencendo que tem razão, pois o Brasil teve um déficit de US$ 1,7 bilhão no comércio com os EUA. Esse é um argumento fortíssimo que o Lula tem para derrubar o tarifaço.

É só tomar cuidado para não subir no salto alto, porque pode cair. É tudo tão favorável que é bom não dar sopa ao azar. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho também destaca a mudança no ambiente político em torno de Lula e o efeito da chamada expectativa de poder entre os aliados.

O que deu essa força para Lula e mudou o cenário todo é algo chamado expectativa de poder. Há um mês e meio, Lula estava mal nas pesquisas e Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo] estava já na praça como candidato. De repente, a coisa deu uma virada e hoje a expectativa de poder está no Lula. Os políticos de qualquer partido, da esquerda ou da direita, vivem disso. Eles querem estar com quem vai ganhar.