Ex-embaixador: Trump percebeu que estava prejudicando os próprios EUA

O Trump percebeu o quão prejudicial a ele próprio, aos Estados Unidos, é essa situação anômala totalmente despropositada com o Brasil.

Roberto Abdenur

Para Abdenur, mudanças de postura do governo americano são influenciadas por fatores internos, como a alta nos preços de carne e café, e por uma avaliação mais cuidadosa dos impactos dessas políticas.

Eu acho que terá chegado agora ao Trump a informação de que a carne subiu 40%, o café outros tanto, e isso está contribuindo para uma queda substantiva da popularidade dele. Então, o Trump está reagindo a uma mudança interna e também a uma percepção melhor, uma avaliação mais cuidadosa dos erros que ele estava cometendo com o Brasil.

Roberto Abdenur

Segundo Abdenur, as relações Brasil-EUA ganham um novo tom, menos marcado por disputas ideológicas e mais focado em interesses de Estado, embora tarifas continuem sendo tema sensível.

O que está acontecendo é que as relações estão, pela primeira vez, passando a ser conduzidas de Estado a Estado, e não mais em termos da picuinha política de um, ou da preferência ideológica de um setor ou de outro. Agora, veja bem, as tarifas são a joia da coroa do Trump.

Roberto Abdenur

