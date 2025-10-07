Fomos sequestrados pelo Exército israelense, diz deputada brasileira detida

A deputada federal Luizianne Lins (PT) divulgou um vídeo no qual diz que ela e outros membros de uma flotilha que seguia em direção à Faixa de Gaza foram sequestrados pelo Exército de Israel.

O que aconteceu

"Não estávamos em águas israelenses, estávamos chegando à Gaza", afirmou parlamentar. "Passamos 6 dias em presídio de segurança máxima", disse.

Vídeo é a primeira manifestação de Luizianne após a prisão. Gravação ocorreu na Jordânia.