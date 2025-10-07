Lula diz que PP e União erram se punir ministros: 'Por que essa pequenez?'

União Brasil e PP ameaçam punir ministros caso eles se recusem a deixar gestão Lula. As siglas, que resolveram desembarcar da base governista e articulam apoiar uma candidatura presidencial de direita no próximo ano, deram até 30 de setembro para que Sabino, filiado ao União, e Fufuca, integrante do PP, entregassem os cargos.

Ontem, Fufuca reforçou apoio a Lula. "Eu estou com Lula", disse o ministro, ao participar de um evento com o presidente em Imperatriz, no Maranhão, estado que é sua base eleitoral. Fufuca avalia ser candidato ao Senado pelo Maranhão em 2026 e quer o apoio do presidente.

Senador Ciro Nogueira disse que PP não deve expulsar Fufuca. O presidente nacional do partido afirmou, porém, que o ministro deve perder o controle do diretório estadual do PP no Maranhão caso decida se manter no ministério. "Eu duvido que ele prefira perder o comando do partido dele do que ficar no governo", disse em entrevista à CNN.

Já o União Brasil deve se reunir amanhã para avaliar expulsão de Sabino. A informação foi dada ao UOL pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). O ministro é do Pará, deseja se candidatar ao Senado em 2026 e gostaria de ficar no Turismo até a realização da COP30, que começa no mês que vem e será em Belém. De acordo com a Folha de S.Paulo, o ministro deve informar ao presidente na terça que permanece no cargo e enfrentará o processo de expulsão.