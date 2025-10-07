Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'

O governo norte-americano aponta o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) como o principal motivo das medidas. A condenação, no entanto, cabe ao Judiciário, e não ao Executivo. O assunto não foi mencionado na conversa, segundo Lula.

Lula quer reduzir as imposições, mas tem dito que a "soberania não é negociável". Segundo pessoas que acompanharam a ligação, nem o julgamento, nem nenhum nome em específico foi citado, incluindo o de Bolsonaro.

Eu disse para o presidente Trump, veja, a questão ideológica de dois chefes de Estado não existe. Eu não quero saber ideologicamente o que o Trump pensa, ele não tem que querer saber o que eu penso. O que eu quero saber é que nós dois somos chefes de Estado. E é com essa responsabilidade, com essa procuração do povo dos dois países que a gente tem que se entender. Ele quer o melhor para o povo americano, eu quero o melhor para o Brasil. E, nessas conversas, é um jogo de ganha-ganha, não é um jogo de perde-perde.

Eu estou feliz com a conversa para o telefone com o Presidente Trump. E, surpreendentemente, a forma cordial com que a conversa aconteceu. Na minha mesa estava o Alckmin, o Mauro Vieira, o Fernando Haddad e o Sidônio, tudo presenciando a conversa, porque não tem segredo de Estado. Eu acho que foi importante para a democracia do mundo inteiro.