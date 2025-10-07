Moraes autoriza visitas de Ciro Nogueira e Valdemar a Bolsonaro

Sóstenes também foi autorizado. O deputado federal e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), pode fazer a visita no dia 17.

Decisão sobre quem enfrentará Lula

As visitas dos políticos ocorrem em meio à discussão sobre um nome da direita para 2026. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e deve dar sua benção ao candidato até o próximo ano.

Ciro citou dois governadores e não mencionou o nome de Caiado. Em entrevista ao jornal O Globo, o senador e presidente do PP falou de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e de Ratinho Jr (PSD-PR). O governador de Goiás criticou a postura de Ciro e disse que ele presta um "desserviço à direita".

Tarcísio diz que vai concorrer à reeleição em São Paulo. Segundo o presidente do PP, entretanto, o governador aceitará ser candidato à Presidência, caso Bolsonaro faça um pedido. "Ele queria ser candidato ao Senado em Goiás, tinha apoio do Ronaldo Caiado, mas o Bolsonaro disse: 'Você vai para São Paulo, vai ser governador e vai ganhar a eleição'. Ele obedeceu e venceu", disse Ciro.